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Руководство области «зарубило» ярославский проект охранных зон Калуги

27.12.2017 16:02 3 679 Оксана КОЛОСОВА
Руководство области «зарубило» ярославский проект охранных зон Калуги

В среду, 27 декабря, заместитель губернатора Николай КАЛИНИЧЕВ провёл рабочее совещание, посвящённое проекту зон охраны, который разработали для Калуги специалисты из Ярославля.  

Напомним: члены общественного совета при областном Управлении по охране объектов культурного наследия, изучив документ, жёстко раскритиковали его. По словам экспертов, среди которых есть историки, краеведы, архитекторы, ярославцы в принципе исключили в своём проекте охранные зоны, которые находятся возле каждого объекта культурного наследия и где запрещены любые виды деятельности, – в первую очередь какая бы то ни было застройка.

В случае принятия проекта Калугу уже в скором времени ждёт фронтальная многоэтажная застройка, в результате которой количество историко-архитектурных памятников уменьшится. Эксперты уверены, что при таком подходе областной центр через несколько лет превратится в современный, но абсолютно неисторический город. Специалисты считают, что принимать проект в таком виде недопустимо.

- Заместитель губернатора лично вник в суть проблемы, а также в суть замечаний общественности, - прокомментировал нам по итогам совещания начальник Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений ЧУДАКОВ. – В целом, мы согласны с мнением о том, что представленный нам проект в его нынешнем виде принимать нельзя. Поэтому на совещании принято решение: рекомендовать городской управе отказаться от принятия результатов работ ярославских проектировщиков ввиду несоответствия действующему законодательству и интересов государственной охраны объектов культурного наследия Калуги.

- Со своей стороны скажу, что в данном проекте отсутствует надлежащим образом научно обоснованный материал, подтверждающий границы зон охраны, и предлагаемые режимы ведения градостроительной деятельности – например, в центре Калуги, - добавил Евгений Чудаков. – Наше Управление не может согласиться с этим документом, поскольку он направлен явно не на сохранность наших памятников и их визуальное восприятие в ландшафтном окружении. Также меня явно не устраивает, в частности, то, что в проекте отсутствуют охранные зоны объектов культурного наследия, которые были в проекте 1983 года. Это создаёт угрозу застройки территорий, непосредственно прилегающих к памятникам архитектуры. Кроме того, проект предусматривает в историческом центре застройку зданиями высотой до 40 метров. У этого тоже нет надлежащего обоснования с учётом проведённого ландшафтно-визуального анализа.

Окончательное решение по данному проекту должна принять городская управа. Но, в любом случае, она не сможет дать ему зелёный свет, не имея на руках положительного заключения историко-культурной экспертизы. Оно до сих пор не представлено. Второе обязательное условие – проект необходимо согласовать с областным Управлением по охране объектов культурного наследия. Это ведомство давать добро проекту ярославцев не намерено.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: общество николай калиничев евгений чудаков

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