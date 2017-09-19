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Картина дня: объезд на Правом, велосипеды для всех и миллионы в пакете

19.09.2017 20:05 1 743 Дмитрий Ивьев
Картина дня: объезд на Правом, велосипеды для всех и миллионы в пакете

Начиная с сегодняшнего дня мы начинаем публиковать ежедневные дайджесты. В них мы кратко расскажем о самых интересных событиях, которые произошли в Калуге и области за этот день. Ниже - подборка за вторник, 19 сентября.

Городская управа, как и обещала, опубликовала схему, по которой водителям предлагают объезжать в ночь с 20 на 21 сентября перекрытый участок улицы Генерала Попова.

Сегодня пришла новость о том, что в пятницу, 22 сентября, Калуга присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде». Пресс-служба правительства сообщила, что все калужане могут поучаствовать в мероприятии, приехав на работу на велосипеде. Правда, где будут выдавать велосипеды, чиновники не уточняют.

Также пока не известно, успеют ли к началу отопительного сезона вернуть батареи жителям 10 домов в Калуге. Городские власти уповают на тёплую погоду. Жителям от этого веселее не становится.

Зато 26-летний калужанин готовился провести зиму весело. Всё лето он трудился на даче в Дзержинском районе. Плодом его трудов стал 21 килограмм конопли. Всё это добро - только для личного пользования, уверял «садовод» зашедших к нему в гости оперативников. Те в ответ пообещали, что увлечение калужанина оценят по достоинству - до 10 лет лишения свободы.

В два раза меньше может достаться двум 19-летним калужским студенткам. Они обокрали парфюмерный магазин и угодили под статью о преступлении, «совершенном группой лиц по предварительному сговору».


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Тэги: общество дайджест

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