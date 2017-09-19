Опубликована схема объезда перекрытой улицы Генерала Попова

19.09.2017 11:45 2427 Елена Французова

Как мы рассказывали, в Калуге в ночь с 20 на 21 сентября с 21:00 до 6:00 будет перекрыто движение по улице Генерала Попова. Это связанно с ремонтом водопровода. Во вторник, 19 сентября, городская управа опубликовала схему объезда. Автовладельцев попросят быть внимательными.





Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus Подписаться Поделиться:

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Карта настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала: 0%



Не зацепила: 0% Опечалила: 0%



Возмутила: 0%

Порадовала Возмутила Опечалила Не зацепила





Комментарии читателей: 11 шт.