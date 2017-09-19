Опубликована схема объезда перекрытой улицы Генерала Попова

Как мы рассказывали, в Калуге в ночь с 20 на 21 сентября с 21:00 до 6:00 будет перекрыто движение по улице Генерала Попова. Это связанно с ремонтом водопровода.
Во вторник, 19 сентября, городская управа опубликовала схему объезда.
Автовладельцев попросят быть внимательными.
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