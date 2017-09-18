Многострадальное Правобережье: теперь перекроют улицу Генерала Попова

В понедельник, 18 сентября, на планёрке в городской управе сообщили о перекрытии улицы Генерала Попова в ночь с 20 на 21 сентября с 12:00 до 6:00. Чиновники объяснили перекрытие прокладкой водопровода.
- Может быть, с часу ночи?- предложил городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ.
- Не успеют! Минимум 7-8 часов надо работать, - объяснили ему.
- Хорошо, надо схему работать. Объезд дворами, - рассуждал сити-менеджер. - С 21:00 одного нельзя.
- Крайний срок - с 22:00, - пояснили городскому голове.
Схему объезда обещали опубликовать в ближайшее время.
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