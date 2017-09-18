Многострадальное Правобережье: теперь перекроют улицу Генерала Попова

18.09.2017 16:20 116

В понедельник, 18 сентября, на планёрке в городской управе сообщили о перекрытии улицы Генерала Попова в ночь с 20 на 21 сентября с 12:00 до 6:00. Чиновники объяснили перекрытие прокладкой водопровода.

- Может быть, с часу ночи?- предложил городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ.

- Не успеют! Минимум 7-8 часов надо работать, - объяснили ему.

- Хорошо, надо схему работать. Объезд дворами, - рассуждал сити-менеджер. - С 21:00 одного нельзя.

- Крайний срок - с 22:00, - пояснили городскому голове.

Схему объезда обещали опубликовать в ближайшее время.