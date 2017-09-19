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В Калуге 19-летние студентки обокрали магазин

19.09.2017 11:30 6 1946 Елена Французова
В Калуге 19-летние студентки обокрали магазин

В Калуге 19-летних студенток одного из вузов подозревают в краже из магазина на улице Никитина.

- По предварительной информации, одна из девушек взяла с витрины помаду, крем и туалетную воду и передала подруге, которая спрятала косметику под свою одежду, - сообщает во вторник, 19 сентября, пресс-служба УМВД по Калуге.

После этого девушки, не оплатив товар, вышли на улицу. Сумма ущерба составила 3267 рублей.

Стражи порядка, изучив записи с камеры видеонаблюдения, установили личность воровок. Как оказалось, девушки живут недалеко от магазина в студенческом общежитии. За кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, им грозит до 5 лет лишения свободы.


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Тэги: криминал

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