В Калуге 19-летние студентки обокрали магазин

В Калуге 19-летних студенток одного из вузов подозревают в краже из магазина на улице Никитина.
- По предварительной информации, одна из девушек взяла с витрины помаду, крем и туалетную воду и передала подруге, которая спрятала косметику под свою одежду, - сообщает во вторник, 19 сентября, пресс-служба УМВД по Калуге.
После этого девушки, не оплатив товар, вышли на улицу. Сумма ущерба составила 3267 рублей.
Стражи порядка, изучив записи с камеры видеонаблюдения, установили личность воровок. Как оказалось, девушки живут недалеко от магазина в студенческом общежитии. За кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, им грозит до 5 лет лишения свободы.
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