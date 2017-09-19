Калужан просят поехать на работу на велосипеде

В пятницу, 22 сентября, Калуга присоединиться к всероссийской акции «На работу на велосипеде».
- Участникам предлагают на один день сменить привычные виды городского или личного транспорта – пересесть на велосипеды, - говорится в сообщении пресс-службы правительства. - Кроме того, выбор даты проведения мероприятия совпадает с всемирным Днем без автомобиля.
Основная цель акции - показать, что вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой, отмечают организаторы.
Министерство транспорта РФ рекомендовало установить днями проведения акции «На работу на велосипеде» два дня в году – третью пятницу мая и 22 сентября.
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