Калужанин вырастил для себя 21 килограмм конопли

29-летнего жителя Калуги задержали за незаконное выращивание конопли. Во вторник, 19 сентября, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- Мужчина ранее судим за аналогичное преступление, - отмечают полицейские. – В этот раз он оборудовал на своем приусадебном участке, расположенном в Дзержинском районе, теплицы, в которых выращивал коноплю. При осмотре частного домовладения правоохранители обнаружили и изъяли 21 511 грамм растений, приготовленных к обработке.

Согласно исследованию, проведенному специалистами экспертно-криминалистического центра, изъятые растения содержат в своем составе наркотическое средство.

- По версии полицейских, подозреваемый выращивал растения для личного потребления, - подчёркивают в УМВД. – Калужанину грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: УМВД по Калужской области.