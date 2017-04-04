Калугу показали в Милане

Представители Калужской области 2-4 апреля приняли участие в международной туристической выставки BIT.
На российском стенде «Visit Russia» состоялись презентации регионов страны. Среди участников, помимо нашего региона, представители Санкт-Петербурга, республик Коми и Татарстана, Краснодарского края, Калининградской, Московской и Липецкой областей.
Министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов представил в Италии межрегиональный туристический маршрут «Россия - родина космонавтики», сообщает пресс-служба правительства.
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