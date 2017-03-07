Бремя потерь

07.03.2017 10:46 888

Весна вступила в свои календарные права - пора убирать теплые вещи в шкаф и открывать дачный сезон. Многим для этого даже не придется покидать Калугу: десятки садово-огороднических товариществ расположены в черте города.

Однако, как показывает опыт, на участке дачников поджидают не только сугробы и свежий воздух, но и долги за электричество и пришедшие в негодность сети. Казалось бы, откуда им было взяться, если всю зиму на даче никто не жил?

Чаще всего такая ситуация возникает в тех СОТах и дачных кооперативах, где до сих пор не установлены индивидуальные приборы учета и работает один счетчик на подстанции. Его показатели делятся на всех дачников. И всем выставляется одинаковый счет, независимо от того, жил ты на даче круглый год или наезжал по выходным. Садоводческое товарищество платит за электричество по счетчику. Но после счетчика - вот что: потребление + холостой ход трансформатора + потери в проводах + воровство. По этой причине товарищество вынуждено на общем собрании утверждать дополнительный «внутренний» взнос, иначе просто концы с концами не сойдутся и Калугаэнерго отключит за задолженность все СНТ.

При этом Федеральная служба по тарифам России выпускала разъяснение, что садоводы должны платить за потребленную ими электрическую энергию по тарифу для городского населения без электрических плит. А потери, которые возникают в сетях товарищества и на трансформаторных подстанциях, должны включаться в членские взносы и равномерно распределяться на всех на основании статьи 210 ГК РФ и ФЗ № 66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» от 15.04.1998.

Однако и те, кто озаботился установкой индивидуальных счетчиков, не застрахованы от неожиданных трат. Не секрет, что в СОТах, где хозяин становится полновластным владельцем не только участка и дома, но и своих внутренних сетей, имеется возможность подключиться к проводам путем «наброса» до счетчика (например, если опора находится на участке), чем и пользуются «смекалистые» садоводы, экономя свои собственные деньги и не жалея денег соседей.

Кроме того, к существенным потерям приводит неправильный выбор сечения провода и безграмотное соединение на скрутках. Частые замыкания вызваны перехлестами проводов при сильном ветре.

Пока не рухнет

- Рядом с моим домом в дачном кооперативе стоит опора линии электропередач. Сейчас она сильно накренилась. Если она упадет, испортит имущество мне или соседям, кто будет за это отвечать? - спрашивает жительница одного из СОТов, расположенных в черте Калуги. И сама же отвечает: - Никто! В суд подавать не на кого, потому что мы все владельцы этой электролинии. Вот если бы у нас была обслуживающая организация, мы бы ее засудили. А сам на себя как в суд подашь? Члены товарищества должны сами скидываться и ставить новую опору. Но никто не будет этого делать, пока она не рухнет. А когда это произойдет и во всем поселке исчезнет свет, нам придется скидываться на ремонт и новую опору. И гарантий того, что ее поставят правильно, нет никаких.

«На бензин деньги найду»

- Уже из названия понятно, что садово-огородническое товарищество не может и не должно заниматься эксплуатацией электрических сетей, - считает Евгений, председатель СОТ «Березка-4». - У нас нет денег на квалифицированных электриков, юристов, бухгалтеров, способных разобраться с расчетами. Вместо всех этих специалистов - я, председатель. Откровенно говоря, я на эту должность не стремился, но кто-то же должен этим заниматься. У нас относительно благополучное товарищество. Большинство счетчиков установлено по правилам: на видном месте, с возможностью доступа. Можно подойти и переписать показания. Но, как в любом товариществе, у нас есть, скажем так, несознательные граждане, которые сознательно идут на обман и воровство электроэнергии. У них установлены устаревшие, не пригодные к эксплуатации счетчики. И они всеми правдами и неправдами блокируют вынос счетчиков на улицу. Некоторые передвигают заборы таким образом, что электрические столбы оказываются у них на участке, и невозможно было отключить. Сколько электричества они сжигают - непонятно, но платить за них приходится всем. В том числе - пенсионерам, для которых дачный участок - серьезное подспорье в семейном бюджете. Как сказано в законе, «бремя потерь лежит на потребителе». А ведь есть еще законы физики - передавать энергию без потерь пока не научились.

- Вы же пробовали разговаривать с должниками?

- На контакт они не идут, на все требования и уговоры отвечают угрозами. Можно услышать и такой ответ: «На электричество у меня денег нет, а на банку бензина - найду». И что мне делать?

- Получается, вам нужно закладывать во взносы страховку от хитрых соседей?

- Да, но бесконечно повышать взносы невозможно. Это несправедливо. К тому же деньги нужны и на поддержание сетей в порядке. За их состояние мы, товарищество, несем административную и уголовную ответственность.

Можно и по-другому

В столичном регионе главная энергосбытовая компания готова забирать себе на баланс у СОТов их электросети. Условия: статус некоммерческой организации у передающей стороны, оформленные документы и исправное оборудование. Передав сети в управление поставщику, товарищества перекладывают на него содержание и ремонт сетей, но продолжают платить за потери в этих сетях. Еще один вариант избавления от переплаты за потери успешно реализовали в далекой Якутии.

- Гарантирующему поставщику экономически выгодно иметь один прибор учета на подстанции и не содержать сети товариществ. Поэтому практика, принятая в Подмосковье, не получила широкого распространения, - пояснил директор компании «Сервисэнерго­сбыт +» Андрей Богатырев. - В Якутии, где работает наша компания, мы решили эту проблему иначе: создали своего рода управляющую компанию для садово-огороднических товариществ. Мы занимаемся обслуживанием линии электропередач в 29 дачных кооперативах и товариществах. При этом потребители платят нам по тарифам поставщика (у нас это Якутэнерго, а у вас - Калугаэнерго) и половину суммы тарифа как надбавку за транспортировку, потери, обслуживание. Но при этом каждый платит только за ту электроэнергию, которую показал его собственный счетчик. Со всеми остальными проблемами - обслуживанием, потерями, незаконными подключениями - разбираемся мы. У дачника остается только договор, а вместе с ним и право обращения в суд, если что-то не так. Но это только половина решения данной проблемы. Конечным итогом будет плата за электроэнергию только по тарифу гарантирующего поставщика, без всяких надбавок.

Давайте вместе подумаем

В Калужской области - около 400 садово-огороднических товариществ и дачных кооперативов, и в каждом из них есть серьезные или не очень проблемы с электричеством, дорогами, связью. И в борьбе с этими проблемами товарищества не могут найти поддержки ни у местных администраций, ни у коммерческих структур, потому что, являясь собственниками своего имущества, по закону обязаны его содержать. Но может ли собственник делать это правильно, в соответствии со всеми техническими требованиями, и кто ему в этом может помочь?