Коммунальщики больше месяца искали утечку на водоводе на улице Баррикад

Коммунальное ЧП на улице Баррикад в Калуге стало одной из тем обсуждения на планёрке в горуправе в понедельник, 16 июля. Как мы рассказывали, больше месяца сотрудники «Водоканала» пытались устранить утечку на водоводе в районе школы № 14. Потоки размывали дорожку, образуя грязь.
- На данный момент работы по восстановлению тротуара заканчиваются, - сообщил на планёрке представитель организации. – Благоустройство будет завершено завтра.
- Что там случилось? – поинтересовался городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
- Произошла утечка, которую службы водоканала устраняли все выходные. Сложность заключалась в том, чтобы определить, откуда именно идёт течь. Сейчас она полностью ликвидирована. Трубопровод с одной стороны глушится, с другой – перекрыт. Его восстановление включено в план капитального ремонта до конца этого года.
Градоначальник также поинтересовался причинами утечки, произошедшей в пятницу, 13 июля, на водоводе в сквере Волкова. Напомним, там вода забила фонтаном из трубы, проложенной вдоль набережной Яченского водохранилища.
- Что там произошло? Чей объект? Почему забило? Что сделано? – спросил Разумовский. – «Водоканал» может прокомментировать или не в курсе этого?
Оказалось, что представитель предприятия не в курсе:
- Не готов сказать. Утечку устранили там соответственно.
- У меня просьба – быть готовым к планёрке, чтобы у вас по вашим объектам была полная информация, - ответил на это городской голова. – Или делегируйте сюда того, кто владеет ситуацией.
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