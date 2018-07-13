«Фонтан» появился в сквере Волкова

В пятницу, 13 июля, утечка на водоводе произошла в сквере Волкова.

Вода забила фонтаном из трубы, проложенной вдоль набережной Яченского водохранилища.

Информацию об утечке мы передали в «Калугаоблводоканал».

Напомним, разговоры о реконструкции сквера Волкова ведутся уже много лет. Последний раз публично чиновники вспоминали о нём в марте. Тогда заявлялось, что на работы в сквере нужно больше 200 миллионов рублей.

Фото автора.

Уважаемые читатели! Если где-то в городе творится безобразие в сфере ЖКХ, пишите на ev@kp.kaluga.ru.