«Фонтан» появился в сквере Волкова

В пятницу, 13 июля, утечка на водоводе произошла в сквере Волкова.
Вода забила фонтаном из трубы, проложенной вдоль набережной Яченского водохранилища.
Информацию об утечке мы передали в «Калугаоблводоканал».
Напомним, разговоры о реконструкции сквера Волкова ведутся уже много лет. Последний раз публично чиновники вспоминали о нём в марте. Тогда заявлялось, что на работы в сквере нужно больше 200 миллионов рублей.
Фото автора.
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