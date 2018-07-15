Грязь и вода: на Баррикад пока не смогли справиться с утечкой

Как мы уже рассказывали, на улице Баррикад в районе школы №14 произошла утечка на водоводе. Пока устранить её коммунальщикам не удалось.

- В связи с тем, что поврежденный участок водовода находился на дороге, до 6:00 было прекращено движение троллейбусных маршрутов №2 и №5, - рассказывали нам в конце недели в «Калугаоблводоканале». - На этой неделе наши специалисты уже дважды устраняли утечки по данному адресу. На поврежденные участки трубопровода были установлены ремонтные механизмы.

Причины многочисленных повреждений банальны: сети критически износились.

Чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, рассматривается вопрос о замене старого участка трубопровода.

Фото автора.