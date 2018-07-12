Улицу Баррикад заливает грязью

Как мы рассказывали, уже несколько недель на улице Баррикад на тротуаре напротив школы №14 из земли течёт вода. Потоки размывают дорожку, и из-за них образуется грязь.
В среду, 11 июля, коммунальщики разрыли яму в поисках источника утечки. Пока, судя по всему, отремонтировать трубу не удалось, так как на улицу Баррикад продолжают выливаться потоки грязи.
Фото: «АвтоЛеди Калуга 40».
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