Пропавшую бабушку нашли мёртвой

Как мы рассказывали, 17 августа в Малоярославце пропала 76-летня пенсионерка. Внучка разместила информацию о ней в соцсетях в надежде, что так удастся быстрее найти бабушку.
В понедельник, 20 августа, к поискам пенсионерки подключились волонтёры «Лиза Алерт». Позже они сообщили, что её нашли мёртвой. В пресс-службе УМВД России по Калужской области сообщили, что ночью 18 августа на Киевской трассе насмерть сбили пожилую женщину. Сегодня её опознали родственники.
Как оказалось, эта та самая пропавшая бабушка.
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