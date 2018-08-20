Пропала 76-летняя бабушка

В пятницу, 17 августа, ушла из дома в Малоярославце и до сих пор не вернулась Анелия Леонидовна АХМЕТОВА, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Женщине 76 лет. Она дезориентирована. Это значит, что женщина не в состоянии самостоятельно идентифицировать свою личность, время, в котором она находится, место физического пребывания или социальную принадлежность.
Приметы пропавшей:
В день пропажи была одета в зеленую футболку, полосатую шёлковую блузку с красным воротником, тёмно - синюю с крупным рисунком юбку в пол, при себе - маленькая чёрная сумка через плечо.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам:
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