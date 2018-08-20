Пропала 76-летняя бабушка

В пятницу, 17 августа, ушла из дома в Малоярославце и до сих пор не вернулась Анелия Леонидовна АХМЕТОВА, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Женщине 76 лет. Она дезориентирована. Это значит, что женщина не в состоянии самостоятельно идентифицировать свою личность, время, в котором она находится, место физического пребывания или социальную принадлежность.

Приметы пропавшей:

Рост – 155 см,

Телосложение – худощавое,

Волосы – седые.

В день пропажи была одета в зеленую футболку, полосатую шёлковую блузку с красным воротником, тёмно - синюю с крупным рисунком юбку в пол, при себе - маленькая чёрная сумка через плечо.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: