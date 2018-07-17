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Чудовищное раздолбайство: пропавшую калужанку нашли мёртвой на дне заросшего колодца

17.07.2018 18:02 6 3349 Сергей ПЕТРОВ
Чудовищное раздолбайство: пропавшую калужанку нашли мёртвой на дне заросшего колодца

Во вторник утром, 17 июля, в Калуге обнаружили тело женщины. Предположительно это та самая калужанка, которая 10 числа ушла гулять с собакой и пропала

Как передает Следственный комитет, о находке сообщил калужанин, который собирал малину в этих местах и тоже чуть не провалился в этот колодец. Он расположен в шестистах метрах от 10 километра Калужской объездной дороги в зарослях. На колодце не было люка, а его глубина составляла около пяти метров. При этом он был заполнен водой примерно на 2,5 метра.

- По предварительным данным, видимых телесных повреждений криминального характера на теле женщины не установлено, - сообщил следственный комитета. - Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

После следственно-оперативных мероприятий опасное место огородили. Теперь следствию предстоит установить, по чьей виде произошла трагедия, кто ответственен за то, что смертельный колодец остался открытым.

Фото: региональное управление Следственного комитета


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Тэги: происшествия трагедия
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