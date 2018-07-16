20 человек почёсывали овраг на Хрустальной в поисках пропавшей женщины

Как мы уже рассказывали, 10 июля в Калуге пропала 49-летняя Ольга Сергеева. Предположительно, она ушла гулять с собакой и не вернулась.
Поиски женщины организовал отряд «Лиза Алерт». Проверку проводит также калужское региональное управление Следственного комитета.
В воскресенье, 15 июля, волонтёры продолжили прочёсывать овраг в районе улицы Хрустальной. Как рассказала нам невестка пропавшей Александра Гетманская, на призыв о помощи откликнулось около 20 человек.
- На данный момент никаких результатов, к сожалению, - отметила она. - Поиск продолжается. Овраг мы прошли по возможности весь. Есть непроходимые места.
В понедельник вечером ожидаются новые сборы волонтёров. Время и место будут определены позднее. Телефон организатора: +79208927331.
Уважаемые читатели! Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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