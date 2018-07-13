В Калуге третьи сутки ищут пропавшую женщину

Как мы уже рассказывали, 10 июля в Калуге ушла из дома и не вернулась 49-летняя Оксана СЕРГЕЕВА. Вместе с ней был рыже-белый терьер по кличке Бакс. Женщину не нашли до сих пор, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

- Поиски проводятся в районах: Черёмушки, Дубрава, Хрустальная, Бушмановка, - рассказала нам невестка пропавшей Александра Гетманская. – Возможно, район поиска будет расширен. Вчера была прочесана часть оврага на Хрустальной. Новой информации пока нет. Связаться для помощи в поисках можно с инфоргом Верой: 89208927331, либо по «горячей линии» 88007005452.

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