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Исчезновение женщины в Калуге: Следственный комитет проводит проверку

15.07.2018 10:33 0 702 Дмитрий Ивьев
Исчезновение женщины в Калуге: Следственный комитет проводит проверку

Как мы уже рассказывали, 10 июля в Калуге пропала 49-летняя Оксана Сергеева. Предположительно, она ушла гулять с собакой и не вернулась. 

Пятые сутки волонтёры и полиция пытаются найти женщину.

Проверку проводит и региональное управление Следственного комитета.

- Устанавливается круг общения пропавшей, интересы и образ жизни, осмотрены место жительства и иные помещения, которые могли находиться в пользовании женщины, проводятся иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств исчезновения и места возможного нахождения пропавшей, - рассказали нам в СК.

Любую информацию о пропавшей можно сообщать по телефонам 112, 102 либо телефону «горячий линии» отряда «Лиза Алерт» - 8800705452.


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Тэги: происшествие
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