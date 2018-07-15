Исчезновение женщины в Калуге: Следственный комитет проводит проверку

Как мы уже рассказывали, 10 июля в Калуге пропала 49-летняя Оксана Сергеева. Предположительно, она ушла гулять с собакой и не вернулась.
Пятые сутки волонтёры и полиция пытаются найти женщину.
Проверку проводит и региональное управление Следственного комитета.
- Устанавливается круг общения пропавшей, интересы и образ жизни, осмотрены место жительства и иные помещения, которые могли находиться в пользовании женщины, проводятся иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств исчезновения и места возможного нахождения пропавшей, - рассказали нам в СК.
Любую информацию о пропавшей можно сообщать по телефонам 112, 102 либо телефону «горячий линии» отряда «Лиза Алерт» - 8800705452.
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