Женщина пострадала в аварии возле Гагаринского моста

Как мы рассказывали, в четверг, 8 февраля, в Калуге на Тульском шоссе недалеко от Гагаринского моста столкнулись микроавтобус «Форд» и КамАЗ. По уточнённой информации, авария произошла в 11:47.
Как сообщает УГИБДД по Калужской области, машины двигались в попутном направлении. В результате ДТП пострадала 38-летняя пассажирка микроавтобуса.
С травмами различной степени тяжести её доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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