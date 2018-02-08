Женщина пострадала в аварии возле Гагаринского моста

Как мы рассказывали, в четверг, 8 февраля, в Калуге на Тульском шоссе недалеко от Гагаринского моста столкнулись микроавтобус «Форд» и КамАЗ. По уточнённой информации, авария произошла в 11:47.

Как сообщает УГИБДД по Калужской области, машины двигались в попутном направлении. В результате ДТП пострадала 38-летняя пассажирка микроавтобуса.

С травмами различной степени тяжести её доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.