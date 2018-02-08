Маршрутка и КамАЗ столкнулись при въезде на Гагаринский мост

В четверг, 8 февраля, около 13:00 на Тульском шоссе недалеко от Гагаринского моста столкнулись КамАЗ и маршрутка, двигавшиеся в сторону центра.

Как сообщают очевидцы ДТП в соцсетях, пострадал ребёнок, который ехал в микроавтобусе - девочка порезалась о стекло.

После аварии образовалась пробка. Машины стояли более 40 минут.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: «Дорожный патруль».