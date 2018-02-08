Маршрутка и КамАЗ столкнулись при въезде на Гагаринский мост

В четверг, 8 февраля, около 13:00 на Тульском шоссе недалеко от Гагаринского моста столкнулись КамАЗ и маршрутка, двигавшиеся в сторону центра.
Как сообщают очевидцы ДТП в соцсетях, пострадал ребёнок, который ехал в микроавтобусе - девочка порезалась о стекло.
После аварии образовалась пробка. Машины стояли более 40 минут.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Фото: «Дорожный патруль».
|
Женщина пострадала в аварии возле Гагаринского моста 08.02.2018 16:10
«Лада» врезалась в «Газель» в Калуге 08.02.2018 10:36
Женщина пострадала в аварии на дороге Калуга – Медынь 07.02.2018 12:37
Смертельный обгон: легковушка влетела в фуру 06.02.2018 10:57
10-летнюю девочку сбили на переходе 05.02.2018 15:04
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
18+
|
Говорят
|
Координаты для связи: