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Маршрутка и КамАЗ столкнулись при въезде на Гагаринский мост

08.02.2018 14:18 4 3933 Елена Французова
Маршрутка и КамАЗ столкнулись при въезде на Гагаринский мост

В четверг, 8 февраля, около 13:00 на Тульском шоссе недалеко от Гагаринского моста столкнулись  КамАЗ и маршрутка, двигавшиеся в сторону центра.

Как сообщают очевидцы ДТП в соцсетях, пострадал ребёнок, который ехал в микроавтобусе - девочка порезалась о стекло.

После аварии образовалась пробка. Машины стояли более 40 минут.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: «Дорожный патруль».

Продолжение: Женщина пострадала в аварии возле Гагаринского моста


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Тэги: дтп происшествие

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