Пропавшую 15-летнюю девушку нашли

Как мы уже рассказывали, в селе Кудиново Малоярославецкого района 23 февраля пропала 15-летняя Екатерина Богачева.
Вечером 27 февраля поисковой отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что школьница найдена, её жизни ничего не угрожает.
Где именно провела четыре дня девушка, сейчас выясняется.
|
«Мини Купер» сбил 12-летнего мальчика на площади Победы 28.02.2017 11:41
Авария остановила окружную дорогу 28.02.2017 11:11
11-летняя девочка попала под колёса «Волги» 27.02.2017 15:13
В Калуге 21-летняя девушка на «Мазде» сбила двоих пешеходов 27.02.2017 11:37
Пропала 15-летняя девушка 26.02.2017 22:53
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: