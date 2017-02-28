Пропавшую 15-летнюю девушку нашли

Как мы уже рассказывали, в селе Кудиново Малоярославецкого района 23 февраля пропала 15-летняя Екатерина Богачева.

Вечером 27 февраля поисковой отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что школьница найдена, её жизни ничего не угрожает.

Где именно провела четыре дня девушка, сейчас выясняется.