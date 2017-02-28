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Пропавшую 15-летнюю девушку нашли

28.02.2017 08:44 5 2317 Дмитрий Ивьев
Пропавшую 15-летнюю девушку нашли

Как мы уже рассказывали, в селе Кудиново Малоярославецкого района 23 февраля пропала 15-летняя Екатерина Богачева.

Вечером 27 февраля поисковой отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что школьница найдена, её жизни ничего не угрожает.

Где именно провела четыре дня девушка, сейчас выясняется.


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Тэги: происшествие

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