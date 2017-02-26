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Пропала 15-летняя девушка

26.02.2017 22:53 0 357 Дмитрий Ивьев
Пропала 15-летняя девушка

Около 17:00 в четверг, 23 февраля, в селе Кудиново Малоярославецкого района ушла из дома в неизвестном направлении 15-летняя Екатерина Богачева. Её поисками занимаются полиция и отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

  • Рост: 160 см;
  • Телосложение: нормальное;
  • Цвет глаз: серые;
  • Волосы: чёрные.

Была одета в тёмно-синие джинсы, зимнюю куртку (верх куртки - зеленого цвета, низ - синего), замшевые кроссовки со шнурками бордового цвета.

Девушка носит очки в черной оправе, в ушах сережки из желтого металла в виде бантика с прозрачным камнем по центру, имеет множественные шрамы в области предплечья обеих рук.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей, звоните по телефонам 02, 102 или 8 (800) 700-54-52.


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Тэги: происшествие дети

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