Пропала 15-летняя девушка

Около 17:00 в четверг, 23 февраля, в селе Кудиново Малоярославецкого района ушла из дома в неизвестном направлении 15-летняя Екатерина Богачева. Её поисками занимаются полиция и отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 160 см;

Телосложение: нормальное;

Цвет глаз: серые;

Волосы: чёрные.

Была одета в тёмно-синие джинсы, зимнюю куртку (верх куртки - зеленого цвета, низ - синего), замшевые кроссовки со шнурками бордового цвета.

Девушка носит очки в черной оправе, в ушах сережки из желтого металла в виде бантика с прозрачным камнем по центру, имеет множественные шрамы в области предплечья обеих рук.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей, звоните по телефонам 02, 102 или 8 (800) 700-54-52.