Пропала 15-летняя девушка

Около 17:00 в четверг, 23 февраля, в селе Кудиново Малоярославецкого района ушла из дома в неизвестном направлении 15-летняя Екатерина Богачева. Её поисками занимаются полиция и отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
|
Была одета в тёмно-синие джинсы, зимнюю куртку (верх куртки - зеленого цвета, низ - синего), замшевые кроссовки со шнурками бордового цвета.
Девушка носит очки в черной оправе, в ушах сережки из желтого металла в виде бантика с прозрачным камнем по центру, имеет множественные шрамы в области предплечья обеих рук.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей, звоните по телефонам 02, 102 или 8 (800) 700-54-52.
|
Сбитая на улице Ленина женщина попала в реанимацию 22.02.2017 14:31
Женщина пострадала в столкновении «Ниссана» и «Шевроле» 22.02.2017 13:19
В Калуге школьный автобус столкнулся с грузовиком и вылетел в кювет 22.02.2017 10:30
Глыба льда упала на припаркованную машину 22.02.2017 09:28
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: