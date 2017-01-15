99-летняя женщина пропала под Калугой

В субботу, 14 января, в деревне Каравай Дзержинского района пропала Федосья Васильевна Дубникова, сообщает поисковой отряд «Амарок». Четырьмя днями ранее женщине исполнилось 99 лет.
По информации поисковиков, женщина ушла из своего дома и не вернулась. Позже появились сообщения, что похожего человека видели на обочине дороги Калуга - Медынь, проходящей через Каравай.
Приметы:
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Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят обращаться по телефонам 02 или 8 920 871 56 70.
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