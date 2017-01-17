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Пропавшая 99-летняя бабушка погибла

17.01.2017 16:04 3 Елена Французова
Пропавшая 99-летняя бабушка погибла

Во вторник, 17 января, в деревне Каравай Дзержинского района в одном из недостроенных домом было обнаружено тело 99-летней Федосьи Васильевны Дубниковой.

- Следов насильственной смерти нет, - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Скорее всего, женщина замёрзла.

Полиция сейчас проводит проверку.

Напомним, что пожилая женщина ушла из дома в субботу, 14 января. Три дня её искали полицейские и волонтёры.


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Тэги: происшествие

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