Пропавшая 99-летняя бабушка погибла

Во вторник, 17 января, в деревне Каравай Дзержинского района в одном из недостроенных домом было обнаружено тело 99-летней Федосьи Васильевны Дубниковой.

- Следов насильственной смерти нет, - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Скорее всего, женщина замёрзла.

Полиция сейчас проводит проверку.

Напомним, что пожилая женщина ушла из дома в субботу, 14 января. Три дня её искали полицейские и волонтёры.