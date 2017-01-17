Пропавшая 99-летняя бабушка погибла

Во вторник, 17 января, в деревне Каравай Дзержинского района в одном из недостроенных домом было обнаружено тело 99-летней Федосьи Васильевны Дубниковой.
- Следов насильственной смерти нет, - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Скорее всего, женщина замёрзла.
Полиция сейчас проводит проверку.
Напомним, что пожилая женщина ушла из дома в субботу, 14 января. Три дня её искали полицейские и волонтёры.
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