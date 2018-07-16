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Картина дня: ливни, косплей и поиски пропавшей женщины

16.07.2018 20:00 0 316 Дмитрий Ивьев
Картина дня: ливни, косплей и поиски пропавшей женщины

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 16 июля.

Неделя ливней и гроз ждёт Калугу. Рассказываем, какой будет погода в ближайшие семь дней.

700 человек собрал фестиваль косплея в Калуге. По ссылке смотрите много фото участников.

Стояние на Угре воспроизвели спустя 538 лет. Наш красочный фоторепортаж.

Авария на улице Гагарина. «Рено» снёс 10 метров ограждения и вылетел на тротуар.

«Порше Кайен» вспыхнул ночью в Калуге. В МЧС нам назвали предварительную версию случившегося.

В Калуге продолжаются поиски пропавшей женщины, которая ушла гулять с собакой и не вернулась. В воскресенье овраг на Хрустальной прочёсывали 20 человек. Пока никаких результатов.

А чем запомнился этот день вам? Пишите в комментариях!


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Тэги: картина дня общество
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