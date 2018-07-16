Картина дня: ливни, косплей и поиски пропавшей женщины

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 16 июля.
Неделя ливней и гроз ждёт Калугу. Рассказываем, какой будет погода в ближайшие семь дней.
700 человек собрал фестиваль косплея в Калуге. По ссылке смотрите много фото участников.
Стояние на Угре воспроизвели спустя 538 лет. Наш красочный фоторепортаж.
Авария на улице Гагарина. «Рено» снёс 10 метров ограждения и вылетел на тротуар.
«Порше Кайен» вспыхнул ночью в Калуге. В МЧС нам назвали предварительную версию случившегося.
В Калуге продолжаются поиски пропавшей женщины, которая ушла гулять с собакой и не вернулась. В воскресенье овраг на Хрустальной прочёсывали 20 человек. Пока никаких результатов.
А чем запомнился этот день вам? Пишите в комментариях!
|
Картина дня: деревья на крыше вызвали переполох 13.07.2018 20:00
Картина дня: без электричества, но с плиткой и грязью 12.07.2018 20:00
Картина дня: трагедия на дороге, ручьи в городе и 53-летняя ошибка 11.07.2018 20:00
Картина дня: жара, новые переходы и кровавые разборки 09.07.2018 20:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: