Неделя ливней и гроз ждёт Калугу

В понедельник, 16 июля, будет жарко, местами пройдут дожди, грозы. Воздух прогреется до +28...+30. Ветер северо-восточный, при грозе с порывами до 12-17 м/с.

Во вторник сохраняется вероятность дождей, гроз. Столбики термометров покажут ночью +18..+21, днём до – до +29. При грозе порывы ветра могут достигать 15-17 м/с.

В среду, 18 июля, прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ночью будет +18..+20, днём – до +26.

В четверг ожидается такая же погода. Ночью +17..+19, днём – до +26.

В пятницу, 20 июля, ночью температура воздуха будет в пределах +17..+19. Днём – до +27. Пройдут кратковременные дожди.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Уважаемые читатели! После тёплых и дождливых дней в лесах должны пойти грибы. А в какие места вы ходите на «тихую охоту»? Пишите в комментариях!