«Рено» снёс 10 метров ограждения на улице Гагарина

Около 13 часов в понедельник, 16 июля, на улице Гагарина в Калуге в районе перекрёстка с улицей Комарова водитель «Рено» не справился с управлением и снёс ограждение, установленное между проезжими частями.

«Рено» ехал в сторону моста, на высокой скорости снёс ограждение и через встречную полосу заехал на тротуар, сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть».

По предварительным данным, в машине травмы получила женщина-пассажирка.

Что именно стало причиной такого манёвра водителя, сейчас выясняется.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области, автора и Сергея КОНСТАНТИНОВА.

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