Картина дня: в Калугу идёт тёплая погода

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 15 июня.
В Сеть выложили свежие фотографии, на которых можно увидеть, что осталось от стадиона «Центральный». Дворец спорта там должны построить за два года.
Антициклон идёт на Калугу. На выходных потеплеет до +25.
Открылось движение по развязке в Анненках. Теперь в районе бывшего поста ДПС нет светофора.
Рейс из калужского аэропорта задержали из-за неадекватного пассажира. Калужане попали в Петербург на час позже, чем планировалось.
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Картина дня: сенегальцы прилетели, немец ещё едет 13.06.2018 20:00
Картина дня: большой футбол, чистая вода и новые зубры 09.06.2018 20:00
Картина дня: перекрытие в Анненках, цены на бензин и гигантский мяч 08.06.2018 20:00
Картина дня: перевертыш на мосту, 20 улиц без света и долги за газ 07.06.2018 20:00
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