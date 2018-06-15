Картина дня: в Калугу идёт тёплая погода

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 15 июня.

В Сеть выложили свежие фотографии, на которых можно увидеть, что осталось от стадиона «Центральный». Дворец спорта там должны построить за два года.

Антициклон идёт на Калугу. На выходных потеплеет до +25.

Открылось движение по развязке в Анненках. Теперь в районе бывшего поста ДПС нет светофора.

Рейс из калужского аэропорта задержали из-за неадекватного пассажира. Калужане попали в Петербург на час позже, чем планировалось.

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