Открылось движение по развязке в Анненках

В четверг, 14 июня, в Калуге открыли для движения развязку в районе бывшего поста ДПС на подъездной дороге от Киевской трассы.

Она построена в рамках создания Южного обхода Калуги.

Светофоры, работавшие на этом перекрёстке, теперь демонтированы.