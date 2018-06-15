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Рейс из калужского аэропорта задержали из-за неадекватного пассажира

15.06.2018 11:42 4 4429 Дмитрий Ивьев
Рейс из калужского аэропорта задержали из-за неадекватного пассажира

Вечером в четверг, 14 июня, рейс авиакомпании S7 был задержан на час из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.

Службы безопасности аэропорта вынуждена была досмотреть борт и пассажиров.

- Данная необходимость возникла в связи с заявлением одного из пассажиров рейса о том, что на борту якобы находятся жидкости, упакованные ненадлежащим образом, - рассказали нам 15 июня в пресс-службе аэропорта. - Служба авиационной безопасности аэропорта в данном случае действовала строго по регламентам и инструкциям по обеспечению безопасности полетов.

Пассажир, совершивший звонок, был снят с рейса и передан в правоохранительные органы.

- Сели мы все в самолет, а 10 минут спустя капитан говорит, что по техническим проблемам вылет откладывается, просьба всем пассажирам выйти из самолета, сесть в автобус и вернуться в терминал, - рассказывает очевидец в группе «Калуга жесть». - Сразу после этого в самолет пошел кинолог с собакой, багаж весь выгрузили из самолета и увезли в терминал, куча народа стала всякие люки на самолете открывать, что-то смотреть. В итоге, со слов пассажиров и по информации сотрудников аэропорта выяснилось, что при прохождении досмотра перед посадкой некий молодой человек отказался предъявлять свой багаж для досмотра, пытался права качать, буянил. После этого этот, мягко говоря, неадекватный субъект, видимо, из-за мести сотрудникам аэропорта, позвонил в полицию и сообщил, что на борту бомба!


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Тэги: происшествие
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