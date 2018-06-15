Рейс из калужского аэропорта задержали из-за неадекватного пассажира

Вечером в четверг, 14 июня, рейс авиакомпании S7 был задержан на час из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.
Службы безопасности аэропорта вынуждена была досмотреть борт и пассажиров.
- Данная необходимость возникла в связи с заявлением одного из пассажиров рейса о том, что на борту якобы находятся жидкости, упакованные ненадлежащим образом, - рассказали нам 15 июня в пресс-службе аэропорта. - Служба авиационной безопасности аэропорта в данном случае действовала строго по регламентам и инструкциям по обеспечению безопасности полетов.
Пассажир, совершивший звонок, был снят с рейса и передан в правоохранительные органы.
- Сели мы все в самолет, а 10 минут спустя капитан говорит, что по техническим проблемам вылет откладывается, просьба всем пассажирам выйти из самолета, сесть в автобус и вернуться в терминал, - рассказывает очевидец в группе «Калуга жесть». - Сразу после этого в самолет пошел кинолог с собакой, багаж весь выгрузили из самолета и увезли в терминал, куча народа стала всякие люки на самолете открывать, что-то смотреть. В итоге, со слов пассажиров и по информации сотрудников аэропорта выяснилось, что при прохождении досмотра перед посадкой некий молодой человек отказался предъявлять свой багаж для досмотра, пытался права качать, буянил. После этого этот, мягко говоря, неадекватный субъект, видимо, из-за мести сотрудникам аэропорта, позвонил в полицию и сообщил, что на борту бомба!
|
«Дэу» столкнулся с «Пазиком» на Киевской трассе 15.06.2018 15:01
Женщину сбили на улице Никитина 15.06.2018 11:16
Четыре детские коляски сожгли ночью 15.06.2018 09:05
«Ладу» подожгли на Московской 14.06.2018 10:06
20-летняя девушка пропала в Калуге 14.06.2018 09:10
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: