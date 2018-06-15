Фотофакт: что осталось от стадиона «Центральный»

В Калуге на месте стадиона «Центральный» продолжается строительство Дворца спорта. Как мы уже рассказывали, подрядчика на этот объект удалось найти с шестой попытки.
Дворец планируется возвести за два года. В последние недели строители продолжают подготавливать площадку, вывозя оттуда мусор.
На днях руфер из Белгорода, Ольга Озёрова, выложила фото с радиовышки. По снимку видно, что от конструкций стадиона уже ничего не осталось.
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