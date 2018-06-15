Антициклон идёт на Калугу

В пятницу, 15 июня, воздух в Калуге прогреется до +20..+22 градусов и приблизится к климатической норме. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт ст, что выше нормы.

В субботу ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +8..+10, днём будет +21..+23.

В воскресенье, 17 июня, без существенных осадков. Ночью прогнозируется +9..+11, днём потеплеет до +26.

В начале следующей недели сохранится такая же погода.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.