Картина дня: большой футбол, чистая вода и новые зубры

Рассказываем, какими новостями запомнилась суббота, 9 июня.
Калужан просят срочно сдать кровь для двухлетнего малыша Данилы Убираева. Ему нужна редкая группа - 4+. Сдать можно на станции переливания после выходных.
В Калуге матчи сборной России на чемпионате мира покажут на большом экране. Также в ИКЦ можно будет увидеть игры Сенегала и весь плей-офф.
Обновлен список водоёмов, где можно купаться. В Калуге добавилось одно место.
Семь зубров выпустили на волю в калужском нацпарке. Среди них три зубрёнка, которые родились на нашей земле.
|
Картина дня: перекрытие в Анненках, цены на бензин и гигантский мяч 08.06.2018 20:00
Картина дня: перевертыш на мосту, 20 улиц без света и долги за газ 07.06.2018 20:00
Картина дня: мяч вместо «шарика», ураганный ветер и беспилотный танк 05.06.2018 20:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Паста очищающая для рук Eurotec 601 11л
Кожух, поддон аккумулятора Ford Mondeo 4
Кнопки стеклоподъемников Seat Cordoba 97г
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: