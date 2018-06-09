Картина дня: большой футбол, чистая вода и новые зубры

Рассказываем, какими новостями запомнилась суббота, 9 июня.

Калужан просят срочно сдать кровь для двухлетнего малыша Данилы Убираева. Ему нужна редкая группа - 4+. Сдать можно на станции переливания после выходных.

В Калуге матчи сборной России на чемпионате мира покажут на большом экране. Также в ИКЦ можно будет увидеть игры Сенегала и весь плей-офф.

Обновлен список водоёмов, где можно купаться. В Калуге добавилось одно место.

Семь зубров выпустили на волю в калужском нацпарке. Среди них три зубрёнка, которые родились на нашей земле.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.