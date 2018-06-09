Калужан просят срочно сдать кровь для двухлетнего малыша

В Калуге срочно требуется кровь 4+ группы для Данилы Убираева, которому на следующей неделе исполнится 2 года.

У мальчика диагностирован острый лимфобластный лейкоз. Ему необходима полная замена крови.

Помочь малышу можно, сдав кровь на станции переливания крови по адресу: г. Калуга, ул. Максима Горького 71.

Обязательно нужно сказать, что кровь на тромбо массу для Убираева Данилы Дмитриевича, 15.06.2016 г. рождения, детское отделение гематологии, онкология. При себе иметь паспорт.