Калужан просят срочно сдать кровь для двухлетнего малыша

В Калуге срочно требуется кровь 4+ группы для Данилы Убираева, которому на следующей неделе исполнится 2 года.
У мальчика диагностирован острый лимфобластный лейкоз. Ему необходима полная замена крови.
Помочь малышу можно, сдав кровь на станции переливания крови по адресу: г. Калуга, ул. Максима Горького 71.
Обязательно нужно сказать, что кровь на тромбо массу для Убираева Данилы Дмитриевича, 15.06.2016 г. рождения, детское отделение гематологии, онкология. При себе иметь паспорт.
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