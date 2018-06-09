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Первый матч России на чемпионате мира покажут на большом экране

09.06.2018 12:48 3 1003 Елена Французова
Первый матч России на чемпионате мира покажут на большом экране

В четверг, 14 июня, в 18:00 на открытой площадке Инновационного культурного центра в Калуге будет показан матч-открытие чемпионата мира по футболу. В этот день сборная России сыграет против Саудовской Аравии.

- Стартовый матч мы покажем на большом экране в амфитеатре, - рассказал нам директор ИКЦ Вадим БАБАНОВ.

В ИКЦ матч смогут посмотреть 800 человек. Если зрителей придёт больше, их не пропустят.

Во время турнира в ИКЦ планируют показать все матчи мундиаля с участием сборных России и Сенегала.

- А начиная с 1/8 финала у нас будут транслироваться вообще все футбольные баталии, - добавил Бабанов.

Расписание показов обещают выложить на официальных страничках ИКЦ в соцсетях чуть позже.


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Тэги: спорт футбол чемпионат мира вадим бабанов
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