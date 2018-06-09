Семь зубров выпустили на волю в калужском нацпарке

В национальном парке «Угра» на территории Березичского участкового лесничества на днях выпустили на вольное содержание четырёх взрослых зубров и трёх зубрёнков.

- Взрослые особи были привезены в начале марта из национального парка «Орловское полесье» в рамках программы по реакклиматизации зубра европейского, - рассказали в нацпарке. - А зубрята родились уже в парке «Угра» и могут по праву считаться калужанами.