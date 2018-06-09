Обновлен список водоёмов, где можно купаться

В субботу, 9 июня, калужское региональное управление Роспотребнадзора опубликовало обновленные данные по соответствию водоемов санитарным нормам.
По показателям микробиологической загрязненности не рекомендуется купаться:
Калуга:
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Дзержинский район:
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Износковский район:
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Медынский район:
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Людиновский район:
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Боровский район:
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Малоярославецкий район:
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Тарусский район:
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Ульяновский район:
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Юхновский район:
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Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам:
Калуга:
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Бабынинский район:
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Барятинский район:
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Боровский район:
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Кировский район:
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Козельский район:
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Куйбышевский район:
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Людиновский район:
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Малоярославецкий район:
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Мещовский район:
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Мосальский район:
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Перемышльский район:
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Спас-Деменский район:
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Сухиничский район:
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Юхновский район:
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Дзержинский район:
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