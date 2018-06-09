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Обновлен список водоёмов, где можно купаться

09.06.2018 08:31 6 3108 Дмитрий Ивьев
Обновлен список водоёмов, где можно купаться

В субботу, 9 июня, калужское региональное управление Роспотребнадзора опубликовало обновленные данные по соответствию водоемов санитарным нормам.

По показателям микробиологической загрязненности не рекомендуется купаться:

Калуга:

  • река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД),
  • река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск),
  • Рождественские пруды,
  • верхний пруд в д. Вырка,
  • озеро Резвань.

Дзержинский район:

  • озеро в д. Озеро,
  • р. Угра в д. Люблинка.

Износковский район:

  • пруд в с. Износки.

Медынский район:

  • г. Медынь, р. Медынка,
  • д. Радюкино, р. Шаня.

Людиновский район:

  • р. Неполоть, ул. Маяковского (напротив дома №272).

Боровский район:

  • р. Протва, г. Боровск (в районе Высокое, район Долы),
  • г. Ермолино (у моста, район ул. Мичурина, д.40).

Малоярославецкий район:

  • пруд в санатории Воробьево,
  • р. Суходрев,
  • р. Лужа (Ивановский мост и Боровский мост, г. Малоярославец).

Тарусский район:

  • с. Волковское (Очковские горы),
  • с. Кузьмищево (п. Строитель),
  • с. Ладыжино (в р-не ДОЛ «Звездный»),
  • район б/о «Серебрянный век»,
  • городской парк.

Ульяновский район:

  •  пруд молочного завода с. Ульяново.

Юхновский район:

  • р. Угра (район Монастыря),
  • р. Кунава, г. Юхнов.

Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам:

Калуга:

  • Сероводородные озера,
  • Яченское водохранилище (район бора),
  • нижний пруд в д. Вырка,
  • водоем в д. Лаврово-Песочня,
  • Андреевский карьер в д. Андреевское.

Бабынинский район:

  • пруд в д. Лапино,
  • пруд в д. Хлопово.

Барятинский район:

  • озера в д. Шершнево,
  • озеро в с. Барятино.

Боровский район:

  • р. Страдаловка (пляж).

Кировский район:

  • Нижнее озеро (в районе ул. Ломоносова, в районе плотины),
  • Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка).

Козельский район:

  • р. Другузка в Козельске,
  • р. Жиздра в Козельске,
  • пруд в Сосенском.

Куйбышевский район:

  • пруд Верхний в д. Садовище,
  • пруд в д. Падерки-Казенные,
  • пруд Нижний в с. Садовище.

Людиновский район:

  • р. Болва (в районе Сукремльского лесопарка на левом берегу).

Малоярославецкий район:

  • р. Песочня.

Мещовский район:

  • пляж р. Турея.

Мосальский район:

  • водоем в Мосальске.

Перемышльский район:

  • озеро Бездонное в Перемышле.

Спас-Деменский район:

  • озеро Лесхоз,
  • водоем в карьере Старый,
  • водоем в карьере Новый,
  • озеро Ангстрем,
  • озеро Ипотское.

Сухиничский район:

  • место организованного в Сухиничах.

Юхновский район:

  • р. Угра в Юхнове.

 

Дзержинский район:

  • озеро Угорское (в районе Мостовского карьера МО СП «Село Дворцы»)


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Тэги: общество
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