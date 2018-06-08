Картина дня: перекрытие в Анненках, цены на бензин и гигантский мяч

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 8 июня.
На выезде из Калуги скопилась многокилометровая пробка. Дорогу там частично перекрыли до 11-го июня. Дорожники обещают завершить работы к концу длинных выходных.
За месяц бензин на калужских заправках подорожал на 7,4%. А за год цены выросли на 13%. Путин рассказал, что делает правительство, чтобы успокоить топливный рынок.
Трёхметровый мяч установят возле Гагаринского моста. Сборная Сенегала прилетит в Калугу уже 12 июня.
Немецкая семья сбежала из Германии в Калужскую область. Наш фоторепортаж.
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Какие продукты подорожали за неделю 08.06.2018 14:13
Немецкие беженцы как предостережение 08.06.2018 07:00
Картина дня: перевертыш на мосту, 20 улиц без света и долги за газ 07.06.2018 20:00
Агония Устиновки, или Как умирают калужские деревни 07.06.2018 16:12
Калужская область заняла 23 место в рейтинге благосостояния семей 07.06.2018 11:14
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