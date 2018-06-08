Глас народа
Важно:
Голосование
«Клиника года-2018» открыто!
Суббота, 09 июня
$ 61.81 0.19
73.07 0.20
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Картина дня

Картина дня: перекрытие в Анненках, цены на бензин и гигантский мяч

08.06.2018 20:00 0 408 Дмитрий Ивьев
Картина дня: перекрытие в Анненках, цены на бензин и гигантский мяч

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 8 июня.

На выезде из Калуги скопилась многокилометровая пробка. Дорогу там частично перекрыли до 11-го июня. Дорожники обещают завершить работы к концу длинных выходных.

За месяц бензин на калужских заправках подорожал на 7,4%. А за год цены выросли на 13%. Путин рассказал, что делает правительство, чтобы успокоить топливный рынок.

Трёхметровый мяч установят возле Гагаринского моста. Сборная Сенегала прилетит в Калугу уже 12 июня.

Немецкая семья сбежала из Германии в Калужскую область. Наш фоторепортаж.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество картина дня
Еще новости из рубрики «Картина дня»

Какие продукты подорожали за неделю 08.06.2018 14:13

Немецкие беженцы как предостережение 08.06.2018 07:00

Картина дня: перевертыш на мосту, 20 улиц без света и долги за газ 07.06.2018 20:00

Агония Устиновки, или Как умирают калужские деревни 07.06.2018 16:12

Калужская область заняла 23 место в рейтинге благосостояния семей 07.06.2018 11:14


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 09 июня, 11:00
Открытый фестиваль народного творчества «Кладовая радости»
Городской Досуговый центр
вс 10 июня, 11:00
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса
вс 01 июля, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область

Для детей

сб 09 июня, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"
сб 09 июня, 10:30
Музыкальный мастер-класс.
Дом музыки
сб 09 июня, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
вс 10 июня, 17:00
Мастер-класс по компьютерной графике
Рикки-Тикки

Концерты

сб 09 июня, 20:00
Летний Бранимир
До 16 и старше
сб 09 июня, 21:00
Bikers&Rockers
GaragE Bar (Бар Гараж)
пн 11 июня, 21:00
Александр Фолк Лякишев
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 10 июня, 16:00
«Молодые мастера искусств города Калуги»
Гостиные ряды

Кино

Красный воробей
Мир Юрского периода 2
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Садко
Новости компаний

Руководство филиала «Калугаэнерго» приняло участие в заседании рабочей группы по развитию электросетевого комплекса региона

Россельхозбанк отмечает свой День рождения

В филиале «Калугаэнерго» поздравили с 80-летним юбилеем ветерана-энергетика Бориса Григорьевича Кипелова

Специалисты филиала «Калугаэнерго» активизируют работу по профилактике детского электротравматизма

Последние объявления на KupiSlona.ru

Блок управления ДВС Daewoo Nexia 1.5 8 кл

Цена: 3 000 руб.

Переключатель подрулевой Seat Cordoba

Цена: 900 руб.

Привод передний R Daewoo Nexia 1.5/ 1.6 16кл

Цена: 2 000 руб.
Опросы
Правительство готовит повышение пенсионного возраста. Сэкономленные на выплатах деньги собираются направить на развитие экономики. А какой, на ваш взгляд, должен быть пенсионный возраст в России? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Покупка жилья в ипотеку

Магический блеск колец из серебра

Конструкция и общепринятая классификация вилочных погрузчиков

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.