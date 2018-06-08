Картина дня: перекрытие в Анненках, цены на бензин и гигантский мяч

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 8 июня.

На выезде из Калуги скопилась многокилометровая пробка. Дорогу там частично перекрыли до 11-го июня. Дорожники обещают завершить работы к концу длинных выходных.

За месяц бензин на калужских заправках подорожал на 7,4%. А за год цены выросли на 13%. Путин рассказал, что делает правительство, чтобы успокоить топливный рынок.

Трёхметровый мяч установят возле Гагаринского моста. Сборная Сенегала прилетит в Калугу уже 12 июня.

Немецкая семья сбежала из Германии в Калужскую область. Наш фоторепортаж.

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