На выезде из Калуги скопилась пробка

Как мы ранее сообщали, в пятницу, 8 июня, в Калуге начались ремонтные работы на подъездной дороге в районе Анненок. Во второй половине дня на выезде из города начала скапливаться пробка.

Поток в сторону Мстихино двигается со скоростью около 5 км/ч. Колонна растянулась уже на три километра.

Полностью открыть дорогу в районе Анненок, напомним, обещают вечером 11 июня.