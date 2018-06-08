За месяц бензин подорожал на 7,4%, за год – на 13%

В пятницу, 8 июня, калужское правительство опубликовало данные о ценах в нашем регионе.

В частности, в сообщении называется средняя цена на бензин – 40,8 рубля за литр. Это на 7,4% больше, чем было месяц назад – 37,99.

А 9 июня 2017 года бензин на калужских заправках стоил в среднем 36,1 рубля. Рост за год составил 13%.

Президент России Владимир ПУТИН 7 июня во время «Прямой линии» рассказал, что правительство уже приняло ряд решений, которые призваны стабилизировать ситуацию на топливном рынке:

- С 1 июня акцизы на дизель и бензин снижены на 2 тысячи и 3 тысячи рублей соответственно, с 1 июля отменено их запланированное повышение. Новые меры по стабилизации рынка последуют осенью.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.