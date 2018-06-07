Картина дня: перевертыш на мосту, 20 улиц без света и долги за газ

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 7 июня.

Маршрутный «Пазик» с 4 пассажирами перевернулся на Гагаринском мосту. Среди них был ребёнок. К счастью, обошлось без серьёзных травм.

Почти 20 улиц Калуги завтра останутся без электричества. Все работы плановые. По ссылке публикуем полный список.

Опубликовано видео вчерашней аварии на перекрёстке Кирова и Рылеева. Там, напомним, столкнулись «Лада» и «Ниссан».

Как умирают калужские деревни. Наш репортаж из Ферзиковского района.

Калужане задолжали за газ 173 миллиона. Коммунальщики уже начали отключать особо отличившихся.

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