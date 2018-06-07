Картина дня: перевертыш на мосту, 20 улиц без света и долги за газ

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 7 июня.
Маршрутный «Пазик» с 4 пассажирами перевернулся на Гагаринском мосту. Среди них был ребёнок. К счастью, обошлось без серьёзных травм.
Почти 20 улиц Калуги завтра останутся без электричества. Все работы плановые. По ссылке публикуем полный список.
Опубликовано видео вчерашней аварии на перекрёстке Кирова и Рылеева. Там, напомним, столкнулись «Лада» и «Ниссан».
Как умирают калужские деревни. Наш репортаж из Ферзиковского района.
Калужане задолжали за газ 173 миллиона. Коммунальщики уже начали отключать особо отличившихся.
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Агония Устиновки, или Как умирают калужские деревни 07.06.2018 16:12
Калужская область заняла 23 место в рейтинге благосостояния семей 07.06.2018 11:14
«Если любишь – женись!»: калужанки встали с плакатами у храма 06.06.2018 15:47
Каждому женатому москвичу пообещали по дому в Калужской области 06.06.2018 15:29
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