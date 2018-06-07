Почти 20 улиц останутся без электричества

Как сейчас: 55 лет - у женщин, 60 - у мужчин

58 лет у женщин, 63 у мужчин

60 лет - и у женщин, и у мужчин

60 лет у женщин, 65 лет у мужчин

65 лет - и у женщин, и у мужчин

Мне всё равно