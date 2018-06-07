Глас народа
Важно:
Голосование
«Клиника года-2018» открыто!
Четверг, 07 июня
$ 62.01 0.02
72.86 0.35
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Жилье, ЖКХ

Почти 20 улиц останутся без электричества

07.06.2018 11:31 3 5221 Дмитрий Ивьев
Почти 20 улиц останутся без электричества

В пятницу, 8 июня, из-за плановых ремонтных работ в Калуге не будет электричества на многих улицах.

Отключение с 8:00 до 18:00:

  • Ул. Жукова, 20, 22, 24,
  • ул. Пестеля, 32, 50-60, 17-19, 32а,
  • ул. Тульская, 103, 119, 121, 78, 78а, 101, 80, 82,
  • ул. Стеклянников Сад, 1, 2, 4,
  • ул. Циолковского, 1-13, 5, 7,
  • ул. Большевиков, 2, 13, 14, 15, 17, 19, 21,
  • ул. Добровольского, 14, 41-57, 28, 49,
  • ул. Королева 37/29, 43,
  • ул. Октябрьская 2. 4, 6, 8, 10.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • СНТ «Березка»,
  • ул. 1-я Холмовая,
  • 2-я Холмовая,
  • ул. 3-я Холмовая, 29, 9, 7,
  • ул. 4-я Холмовая,
  • ул. Ясеневая,
  • д. Новождамирово,
  • д. Городня,
  • ул. Дорожная.

Отключение с 10:00 до 16:00:

  • ул. Тульская, 15,
  • ул. Дзержинского, 92 Б, 92 корп. 1, 92, корп.2, 90.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: жкх коммуналка
Еще новости из рубрики «Жилье, ЖКХ»

Калужане задолжали за газ 173 миллиона 07.06.2018 08:55

Разговор с властью о ЖКХ: брифинг с комментариями 01.06.2018 10:46

О переводе домов на прямые платежи и расчеты с МУП «Калугатеплосеть» 31.05.2018 09:22

Калужан предупредили о возможных проблемах с водой 22.05.2018 08:43

Коммунальщики перекопали новый асфальт в поисках протечки 16.05.2018 16:09


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 09 июня, 11:00
Открытый фестиваль народного творчества «Кладовая радости»
Городской Досуговый центр
вс 10 июня, 11:00
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса
вс 01 июля, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область

Для детей

сб 09 июня, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"
сб 09 июня, 10:30
Музыкальный мастер-класс.
Дом музыки
сб 09 июня, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
вс 10 июня, 17:00
Мастер-класс по компьютерной графике
Рикки-Тикки

Концерты

пт 08 июня, 19:00
Отчетный концерт "Тодес"
Филармония
пт 08 июня, 22:30
TripFish
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 09 июня, 21:00
Bikers&Rockers
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 09 июня, 20:00
Летний Бранимир
До 16 и старше

Кино

Красный воробей
Мир Юрского периода 2
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Садко
Новости компаний

В филиале «Калугаэнерго» поздравили с 80-летним юбилеем ветерана-энергетика Бориса Григорьевича Кипелова

Специалисты филиала «Калугаэнерго» активизируют работу по профилактике детского электротравматизма

«Ростелеком» приступил к усовершенствованию «Системы-112» в Калужской области

Мобильную связь от «Ростелекома» в Калужском регионе выбрали 10 000 абонентов

Последние объявления на KupiSlona.ru

Моторчик печки Chevrolet Lacetii

Цена: 2 500 руб.

Рычаг передний правый Hyundai Getz

Цена: 700 руб.

Переключатель подрулевой стеклоочистителя Opel Corsa A

Цена: 900 руб.
Опросы
Правительство готовит повышение пенсионного возраста. Сэкономленные на выплатах деньги собираются направить на развитие экономики. А какой, на ваш взгляд, должен быть пенсионный возраст в России? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Покупка жилья в ипотеку

Магический блеск колец из серебра

Конструкция и общепринятая классификация вилочных погрузчиков

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.