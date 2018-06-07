Почти 20 улиц останутся без электричества

В пятницу, 8 июня, из-за плановых ремонтных работ в Калуге не будет электричества на многих улицах.
Отключение с 8:00 до 18:00:
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Отключение с 9:00 до 17:00:
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Отключение с 10:00 до 16:00:
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