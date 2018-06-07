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«Пазик» перевернулся на Гагаринском мосту

07.06.2018 15:15 13 8401 Дмитрий Ивьев
«Пазик» перевернулся на Гагаринском мосту

Около 14 часов в четверг, 7 июня, на Гагаринском мосту в Калуге перевернулся маршрутный «Пазик».

Он ехал со стороны Правого берега. По предварительным данным МЧС, водитель объезжал препятствие.

- Было 4 пассажира - пожилая женщина, мальчик лет 9 с мамой и я, - написала наша читательница Елена Великая. - Мальчик плакал - очень испугался. Всё, слава Богу, обошлось без травм. Поэтому все разошлись в разные стороны в шоковом состоянии. Одна только пожилая женщина осталась дожидаться «Скорую помощь». 

Со стороны Правого берега скопилась пробка.

В нескольких десятках метров на мосту произошла ещё одна авария с участием «Рено».

Фото: Владимир Ивкин.


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Тэги: дтп происшествие
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