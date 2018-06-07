«Пазик» перевернулся на Гагаринском мосту

Около 14 часов в четверг, 7 июня, на Гагаринском мосту в Калуге перевернулся маршрутный «Пазик».
Он ехал со стороны Правого берега. По предварительным данным МЧС, водитель объезжал препятствие.
- Было 4 пассажира - пожилая женщина, мальчик лет 9 с мамой и я, - написала наша читательница Елена Великая. - Мальчик плакал - очень испугался. Всё, слава Богу, обошлось без травм. Поэтому все разошлись в разные стороны в шоковом состоянии. Одна только пожилая женщина осталась дожидаться «Скорую помощь».
Со стороны Правого берега скопилась пробка.
В нескольких десятках метров на мосту произошла ещё одна авария с участием «Рено».
Фото: Владимир Ивкин.
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