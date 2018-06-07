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Агония Устиновки, или Как умирают калужские деревни

07.06.2018 16:12 21 1854 Елена Французова

Край родников и лесов. Здесь гомон птиц не заглушают моторы машин. Пернатые вьют гнёзда прямо на заборах, самозабвенно квакают лягушки. А в высокой траве можно запросто спрятаться. В Устиновке и дышится как-то необыкновенно легко.

Правда, попасть в эту деревушку сродни подвигу - проезжих дорог нет. Хотя расположена она всего в 15-20 минутах езды от Ферзиково.

Стоит только свернуть от посёлка налево, как асфальт практически исчезает. Дорога, соединяющая несколько деревень с «большой землёй», напрочь разбита.

- Я когда-то ездил в Устиновку на «копейке», а теперь и на «Ниве» добраться проблематично. В 2017 году немцы построили животноводческий комплекс «Калужская нива». Сначала мы обрадовались, потому что впервые за долгие годы стали обрабатываться поля. Но сельхозтехника окончательно разбила центральную дорогу и запахала проезд в нашу деревню.  Мы оказались никому не нужны. Сельсовет на нас внимания не обращает, - возмущается житель Устиновки Александр КОРОЛЁВ. В администрации Аристово, в состав которой входит Устиновка, нас заверили, что в деревне есть несколько проезжих дорог.

- Зимой дороги чистились постоянно, сейчас она накатанная. У них вообще насколько дорог, - заявили нам.

Но, сколько мы ни искали, ни одной в проезжем состоянии не нашли. Видимо, у администрации зрение лучше.

До Устиновки пришлось добираться на перекладных: сначала на машине до Аристово, а после того как автомобиль не смог двигаться дальше, - пешком.

Уже на подходе к деревне нас подобрал вездеход. А из Устиновки навстречу через поля шёл босой мужчина. Да, только пешком и босиком, дабы не порвать обувку, и можно передвигаться.  

- У нас не дороги, а уродины. А если дождь –  всё, хана. Ни заехать, ние уехать. Раньше мы ездили вокруг, а сейчас вместе с полями распаханы и дороги, - рассказывает Екатерина ДУМИЦКАЯ.  

 - Громадные трактора их раздавили. Прежде чем куда-то отправиться, мы друг другу звоним, чтобы узнать, где и как лучше проехать.  И вешки - палочки - втыкаем, как на болоте, чтобы по ним ориентироваться. И теперь никто не хочет ехать сюда,  даже  мои дети и  внуки, - добавляет с горечью Александр Королёв.

- У нас в деревне Устиновка прописана одна Пелагея Сергеевна Королёва, которой мы предоставили квартиру на Правом берегу. Кроме неё, местных жителей нет, - заявили нам в администрации. - Все остальные - дачники.

На вопрос, а разве дачники не люди, нам повторили, что в деревне дороги есть.  


Александр КОРОЛЁВ.

- Да какие мы дачники! - возмущается Александр Королёв. - В этой деревне родились мой дед, отец, я. Дому моей жены больше 100 лет! Мы приезжаем к себе, на малую родину.


Пелагея Сергеевна Королёва - единственный официальный житель деревни.

Ветеран войны, последняя из живущих освободительница Калуги, единственный официальный житель Устиновки оказалась бесправной. Когда Пелагея Сергеевна говорит властям об отвратительном состоянии дорог, её тут же отправляют в Калугу, мол, что вам там не живётся. Зато власти любят фотографироваться с ней в канун 9 Мая.

Пелагея Сергеевна рассказала, что несколько лет назад, зимой, к приезду бывшего городского головы Константина Горобцова в деревне трижды за сутки расчищали дорогу.

- Разумовский (нынешний городской голова Калуги. - Прим. автора) обещал ко мне приехать, - говорит она. - Интересно, а что к его визиту сделают? Может, нормальную дорогу до деревни?

Перед 9 Мая ветерану стало плохо. «Скорая» добраться в Устиновку не может. Хорошо, что у её зятя вездеход. А так хоть ложись и помирай.

В случае чего не доедет до деревни и пожарная машина.

Делать дороги здесь считают нецелесообразным – жителей нет, зато для одного-единственного человека подвели газ! К слову, в пригородах Калуги жители густонаселённых деревень об этом могут только мечтать. А в Устиновке к газу никто так и не подключился.

Пелагея Сергеевна любит вспоминать о том, как прямо из речки Горна местные жители когда-то пили воду. А несколько лет назад чистейшие родники - в древне и окрестностях их не менее 20- заинтересовали предпринимателей. Они даже хотели продавать здешнюю воду.

Бобры строили плотины на реке. В пруд запускали рыбу. Но всё это осталось в прошлом.

- Люди приехали купаться на Мелиховский пруд, а в нём навоз плавает, -  рассказывает Екатерина Думицкая.

- Всё живое в пруду погибло, даже бобры бросили свои хатки на реке, - добавляет Александр Королёв. - Животноводческий комплекс «Калужская нива» приняли без очистных сооружений. Просто выкопали на поле яму – почти 10 метров глубиной, мой брат сам её копал. И теперь туда сваливают навоз. В прошлом году мы задавали вопрос администрации: «Что произойдёт, когда яма наполнится до краёв?» Нас заверили, что к тому времени сделают очистные сооружения, да и вообще навоз будут чуть не кубиками складывать, а затем использовать. Весной яма наполнилась талой водой, жижа перелилась через край и потекла в Михалёвский пруд, а оттуда по вершинке, по ручью, ключами в реку Горна, которая впадает в Таруску. То же самое происходит во время дождей. Теперь дерьмо плывёт по деревне. В воздухе после дождя стоит запах навоза с каким-то примесями.


Речка Горна.

Действительно, вода в речке Горна тёмная, пенистая, со странным запахом. А по поверхности пруда плавают какие-то ошмётки, напоминающие жидкий навоз.

Жители опасаются, что вскоре все ключи, родники и колодцы будут загажены.

- Девчата ходили на пруд, сказали, что он чистый, хороший, никакого навоза там нет, - в администрации Аристово вновь поразили нас своим зорким зрением.

Брать пробы воды никто и не подумал.

- Всё у нас в норме, - сообщил Алексей САВЕНКОВ, директор производственного хозяйства «Калужская нива-Восток». - Это новый, современный комплекс. Он сделан согласно проекту. Конечно, есть очистные.

Жители деревни или, как их здесь называют, дачники обратились в областное министерство экологии, а также написали заявление в природоохранную прокуратуру.

- Места у нас необыкновенные: три пруда, река, родники. Со всех окрестных деревень к нам приезжали отдыхать семьями. Неужели мы допустим, чтобы всё это уничтожили!

Фото автора.

 Эта статья была опубликована в №23 от 06.06.2018 года. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.


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Тэги: общество
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