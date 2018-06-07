Авария на улице Кирова попала на видео

Как мы уже рассказывали, в среду, 6 июня, на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге столкнулись «Лада» и «Ниссан». Это ДТП попало на запись камеры «Безопасного города».

Водитель «Лады» ехал со стороны сквера Мира, а автомобилист на «Ниссане» разворачивался на перекрёстке.