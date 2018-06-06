«Лада» вылетела на тротуар в аварии на улице Кирова

Днём в среду, 6 июня, на перекрёстке улиц Кирова и Рылеева в Калуге столкнулись «Лада» и «Ниссан».

По сообщению очевидцев, «Лада» двигалась со стороны сквера Мира, а «Ниссан» разворачивался на перекрёстке. После столкновения «Ладу» вынесло на тротуар, и машина врезалась в стойку дорожного знака.

Точные данные о происшествии уточняются.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.