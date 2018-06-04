Картина дня: пробка во Мстихино, трагедия в школе, смертельная авария

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 4 июня.
На выходных печальная весть пришла из школы № 49 Калуги. Скоропостижно скончалась директор Надежда Шурхаленко. Похороны пройдут во вторник.
12-летний мальчик и 27-летний мужчина погибли в аварии с грузовиком. Водитель легковушки был пьян.
Утром пробка во Мстихино растянулась на несколько километров. Всему виной ремонт дороги.
В середине недели сильно похолодает, пойдут дожди. Какой будет погода на этой неделе.
Жители Секиотово жалуются, что уже неделю их травят куриным пометом. Разбираемся в проблеме.
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Картина дня: беда на дороге и погодный рекорд 01.06.2018 20:00
Картина дня: стояние в Анненках и летние морозы 31.05.2018 20:00
Картина дня: новые берега Оки, светофор и места для купания 30.05.2018 20:00
Картина дня: трагедия на мосту и новый памятник 29.05.2018 20:00
Картина дня: БТР на Кирова, выпавший ребёнок, демографический крест 28.05.2018 20:00
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