Картина дня: пробка во Мстихино, трагедия в школе, смертельная авария

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 4 июня.

На выходных печальная весть пришла из школы № 49 Калуги. Скоропостижно скончалась директор Надежда Шурхаленко. Похороны пройдут во вторник.

12-летний мальчик и 27-летний мужчина погибли в аварии с грузовиком. Водитель легковушки был пьян.

Утром пробка во Мстихино растянулась на несколько километров. Всему виной ремонт дороги.

В середине недели сильно похолодает, пойдут дожди. Какой будет погода на этой неделе.

Жители Секиотово жалуются, что уже неделю их травят куриным пометом. Разбираемся в проблеме.

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