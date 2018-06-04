12-летний мальчик погиб в аварии с грузовиком

04.06.2018 09:54 4410

Вечером в воскресенье, 3 июня, в Жуковском районе на окраине города Белоусово в результате ДТП погиб 12-летний мальчик, москвич, отдыхавший там на даче. Ещё один ребёнок, 13-летний житель Обнинска, получил травмы.

Это случилось на 104 километре трассы Москва-Рославль около 20:00. Обстоятельства, предшествовавшие трагедии выглядели так. Двое приятелей, владельцы участков в садовом обществе, расположенном близ деревни Дроздово на автомобиле «Иж» поехали в Белоусово, чтобы снять деньги с банковской карты. Вместе с ними отправились покататься соседские мальчишки. На обратном пути владелец машины уступил место за рулём другу. Недалеко от белоусовской промплощадки Управления «Мострангаз» они встретили КамАЗ, ехавший со стороны Москвы и тянувший на жёсткой сцепке ещё один такой же автомобиль. Водитель грузовика стал заворачивать налево, через разделительную полосу.

- Когда второй грузовик уже завернул, «девятка», которая шла нам навстречу, не успела затормозить, среагировать на его маневр и въехала в заднее правое колесо грузовика, - рассказала Юлия, свидетельница аварии. - Её сразу размотало, морда в хлам, и она ушла в кювет.

В результате столкновения один мальчик погиб на месте, второй получил травмы. Владельца легковушки зажало в салоне, откуда его пришлось извлекать спасателям МЧС с помощью специальных инструментов. Он получил тяжёлые переломы ног. Как показала экспертиза, проведённая на месте происшествия сотрудниками ДПС, сидевший за рулём «Ижа» мужчина был изрядно пьян.

Степень виновности всех участников ДТП предстоит установить специалистам ГИБДД.

Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.