Скончался второй человек из разбившегося «Ижа»

Как мы уже рассказывали, в столкновении легкового «Ижа» и КамАЗа на трассе Москва – Рославль погиб 12-летний мальчик. Чуть позже от полученных травм скончался и владелец машины – 27-летний мужчина, сообщает УМВД по Калужской области.

Как рассказали в полиции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Также составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Расследование сейчас продолжается.